Ray Dalio: Kombination aus COVID-19 & Nullzins beunruhigt

Milliardenschwerer Investor Ray Dalio sorgt sich um die Kombination aus Nullzinspolitik und der eskalierenden Pandemie, so erklärte er laut Yahoo Finance . "Ich war besorgt, dass es - sollte es zu einem wirtschaftlichen Abschwung kommen - dieser Abschwung mit einer Menge ausstehender Schulden sowie großer Reichtums- und politischen Gefällen einhergehen würde; ähnlich wie die Reihe an Ereignissen, die in den 1930er Jahren auftraten", schrieb er."Der Coronavirus war es, der diesen Abschwung verursachte, was mich überraschte. Obgleich es eine extrem ernsthafte, infektiöse Krankheit ist und viele schädliche Auswirkungen für die Wirtschaft mit sich bringen wird, so jagen mir diese Dinge alleine keine Angst ein; doch wenn er mit langfristigen Zinsen bei 0% kombiniert wird, dann beunruhigt mich das."Dalio fügte hinzu, dass Gelddruckerei und der Kauf von Schuldenassets durch die Fed und andere Zentralbanken "fast sicherlich nicht sonderlich gut funktionieren wird" und dass Realzinsen wahrscheinlich steigen werden. Grund dafür sei die Deflation, die von den niedrigeren Öl- und Rohstoffpreisen sowie der wirtschaftlichen Schwäche und anderen Kreditproblemen verursacht worden sei.© Redaktion GoldSeiten.de