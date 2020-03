Macquarie: Gold unter 1.200 Dollar ist kein plausibles Szenario

Macquarie, eine australische Investmentbank, merkte die Goldumkehr in einer kürzlichen Notiz an, in der drei "bearische" Faktoren Gold beeinflussen würden, so heißt es von Forbes . Diese Faktoren sollen wahrscheinlich einen Preisrückgang verursachen, trotz weltweiter wirtschaftlicher Unsicherheit und niedriger Zinsen - das perfekte Rezept für einen steigenden Goldpreis.Doch Macquarie realisierte ein Trio von Problemen, das den steigenden Dollarwert, Margin Calls auf Schulden, die Assets ausgesetzt sind, die an Wert verlieren sowie "sinkende Inflationserwartungen" umfasst. "Das letzte Mal, dass der Markt einen derartigen Kollaps der Inflationserwartungen erlebte - während Realrenditen rapide trotz konstanter Nominalrenditen stiegen - war während der Weltfinanzkrise (von 2008). In dieser Zeitspanne korrigierte Gold um 30%.""Eine Wiederholung von 2008 könnte Gold zurück auf 1.200 Dollar je Unze bringen. Nichts ist unmöglich, doch dies sehen wir nicht als ein plausibles Szenario an", so hieß es. Trotz des Optimismus des Unternehmens, dass ein Rückgang unter 1.200 Dollar je Unze unwahrscheinlich ist, warnt die Bank, dass ein weiterer Anstieg der Realrenditen - angetrieben durch die Ölpreisabnahme und Coronavirus-Ängste - der Katalysator für eine bedeutungsvolle Goldpreiskorrektur sein könnte.© Redaktion GoldSeiten.de