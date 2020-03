Ist nun eine gute Zeit, um in Gold zu investieren?

Monica Tepes von finnCap beantwortet diese Frage mit einem Ja. Es sei ein guter Zeitpunkt dafür, wenn man glaube, sich im Anfangsstadium einer wirtschaftlichen Krise oder einer anhaltenden Zeitspanne niedrigem Wirtschaftswachstums zu befinden, schreibt Cityam In einem risikoaversen Umfeld mit extrem niedrigen Zinsen kann die Nachfrage nach Gold dramatisch zulegen, da sich ihm viele Investoren als eine Wertanlage oder als Portfolioabsicherung zuwenden. Zudem habe sich das gelbe Edelmetall in der Zeit der letzten Finanzkrise gut entwickelt und verdreifachte seinen Wert zwischen 2008 und 2011 tatsächlich, während sich die Aktienmärkte erholen.Das bullische Argument für Gold wird durch das eingeschränkte Angebot des Metalls zusätzlich hervorgehoben. Unterirdische Reserven hätten nach Exploration abgenommen und die Entwicklung neuer Projekte sei in den letzten Jahren zurückgegangen.Im Gegensatz dazu verneinte Edward Park von Brooks Macdonald die obige Frage. Gold sei schwierig zu bewerten, da dessen marginale Nachfrage von Investoren stamme anstatt einem Außenfaktor, der sich an die traditionellen Wirtschaftsmodelle hält. Somit würden Investoren zwei alternative Modell betrachten.Einige würden auf Anleihen vertrauen, da man diese anstatt Gold als defensiven Teil eines Portfolios erwerben könne. Die andere Gruppierung meint, dass Gold die ultimative Inflationsabsicherung sei und demnach gekauft werden sollte, um gegen Preisanstiege abzusichern.Inflationserwartungen seien stark gesunken, während der Markt ein Rezessionsrisiko einpreisen würden. Zudem sei der Ertrag der weltweiten Schulden sogar gestiegen, da Investoren eine größere Wahrscheinlichkeit von Unternehmenszahlungsausfällen einpreisen.Diese beiden Faktoren hätten Gold kürzlich belastet, wobei die Märkte noch immer Schwierigkeiten hätten, ein vernünftiges Niveau zu finden; man erwartet, dass Gold weiter unter Druck gesetzt werden wird.© Redaktion GoldSeiten.de