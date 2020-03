Benj Gallander: Gold ist zur Diversifikation geeignet

Benj Gallander von Contra the Heard Investment Letter glaubt nicht, dass Gold ein sicherer Hafen ist, hält es jedoch für eine Alternative, so Investing News . "Wenn es der Wirtschaft sehr sehr schlecht geht, wenn der Wert des Geldes so entstellt wurde, weil zu viel davon gedruckt wurde, dann ist Gold etwas zur Diversifikation", erklärte er.Er fügte an, dass manche Leute den US-Dollar als sicheren Hafen ansehen würden. "Obwohl die amerikanischen Schulden um eine Billion Dollar im Jahr zunehmen und obwohl das Defizit immer weiter wächst... was man in den USA tat, machte keine Sinn... Und nun, da wir Schwierigkeiten haben, bleibt ihnen nicht sonderlich viel Munition übrig", meinte Gallander.Er erwähnte zudem, dass persönliche Besuche bei Rohstoffunternehmen wichtig seien, um mehr über das Unternehmen zu erfahren. "Derartige Besuche sind sehr wertvoll, doch dieselbe Philosophie gilt wie für ein Gespräch mit dem Management", erklärte er. "Man muss vorsichtig sein, denn eine Menge Leute wollen Ihnen eine Bandbreite an Waren verkaufen."© Redaktion GoldSeiten.de