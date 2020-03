Goldpreis wird sich nach Geldspritze der Zentralbanken erholen

Der Goldpreis liegt wieder über 1.500 Dollar je Unze und die Frage, die sich einige Analysten nun stellen, lautet: Haben die Investoren endlich die Rolle des Goldes als sicherer Hafen verstanden? George Milling-Stanley von State Street Global Advisors meint jedoch, dass Investoren eine falsche Perspektive von Gold hätten, so berichtet Kitco News "Der Vorteil an Gold ist, dass es ein unglaublich liquides Asset ist", erklärte er in einem Telefon-Interview mit Kitco. "Gold tut exakt das, was es in einer Liquiditätskrise tun soll." Ebenso sei die Geschichte auf der Seite des gelben Edelmetalls. Laut Milling-Stanley habe es historisch betrachtet andere Märkte nach einer Krise übertroffen."Investoren müssen all diese Störgeräusche ignorieren, die es momentan am Markt gibt", meinte er. "Gold wird sich erholen, während Zentralbankgeld an die Finanzmärkte fließt." Er erwartet nicht, dass die Investitionsnachfrage aus dem privaten Sektor stark bleiben wird, erwartet jedoch, dass die Zentralbanken weiterhin ihre Goldreserven erhöhen werden."Da die Staatsanleiherenditen so niedrig sind, werden Zentralbanken darauf aus sein, sich weg von den USA zu diversifizieren und ich denke, dass sie sich dafür Gold zuwenden werden."© Redaktion GoldSeiten.de