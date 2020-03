U.S. Global Investors: Eine gute Gelegenheit, den Goldmarkt zu betreten

Der Goldpreis stieg am Dienstag, nachdem ein Preisrückgang dazu führte, dass Schnäppchenjäger an den Markt stürmten, so berichtet CNBC . "Gold hat eine Menge fundamentaler Faktoren, die es nach oben treiben. Außerdem haben wir den technischen Aspekt, angesichts des Preisrückgangs, den wir in den letzten zwei Tagen verzeichneten", erklärte Michael Matousek von U.S. Global Investors. "Es ist eine gute Gelegenheit für die Leute, den Markt zu betreten."Außerdem wurde Gold durch den Rückgang der Ölpreise geschädigt, wie Analysten von Goldman Sachs schrieben. Der Ölpreisrückgang habe die Käufe der russischen Zentralbank zum Stillstand gebracht und könnte möglicherweise Verkäufe auslösen. "Kurzfristig wird der Goldpreis wahrscheinlich volatil bleiben, während er versucht, ein neues Gleichgewicht zu finden.""Die Tatsache, dass die Fed eingreift und mehr Liquidität an den Markt bringt, hat Gold dabei geholfen, sich nach oben zu entwickeln. Gold beginnt so zu agieren, wie es agieren soll", meinte auch Bob Haberkorn von RJO Futures.© Redaktion GoldSeiten.de