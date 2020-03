Gold steigt, bleibt aber unter 1.500 Dollar

Der Goldpreis begann am Donnerstagmorgen in Asien zu steigen, als sich Investoren dem gelben Edelmetall aufgrund Ängste um eine weltweite Rezession zuwandten, so berichtet Investing.com Während derartige Ängste weiter zunehmen, kündigte die Europäische Zentralbank ein Notfallpandemiekaufprogramm über 750 Milliarden Euro, in deren Rahmen man Wertpapiere erwerben wird, um europäische Volkswirtschaften während des Ausbruchs zu unterstützen. Im US-Senat verabschiedete man am Mittwoch zudem ein Gesetz, mithilfe dem man Milliarden Dollar in die Wirtschaft fließen lassen wird, um den Coronavirus zu bekämpfen.Analysten blieben Gold gegenüber jedoch vorsichtig, da der Preis unter 1.500 Dollar blieb. Edward Moya von Oanda erklärte, dass Gold "über die nächsten Handelstage volatil bleiben wird, während Investoren abwarten, um zu sehen, ob die Trump-Regierung nicht in der Lage ist, massive Stimulus-Pläne rasch durchzusetzen.""Wenn wir eine Wiederholung der Finanzkrise erleben, bei der der Kongress nicht schnell genug handeln konnte, dann wird sich das Gerangel nach Geld fortsetzen", meinte Moya.© Redaktion GoldSeiten.de