RNC Minerals: Aktueller Stand zu COVID-19-Risikomanagement und Telefonkonferenz / Webcast

TORONTO, 18. März 2020 - RNC Minerals (TSX: RNX) ("RNC" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass es als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie strenge Kontrollmaßnahmen für seine Betriebe eingeführt hat. In unseren australischen Betrieben wurde eine Task Force unter der Leitung von Graeme Sloan, Managing Director, Australian Operations, eingerichtet, um sicherzustellen, dass unsere Betriebsstätten so gut wie möglich auf diese sich entwickelnde Situation vorbereitet sind und darauf reagieren.Paul Andre Huet, Vorsitzender und CEO sagte: " Die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter und Stakeholder ist die oberste Priorität von RNC. Wir überwachen sorgfältig die Ratschläge der lokalen Gesundheitsbehörden. Wir haben unser Standortpersonal über die Vorsichtsmassnahmen informiert, die in Bezug auf die An- und Abreise zum und vom Standort getroffen werden müssen, sowie über Isolationsperioden, falls jemand Symptome zeigt, die mit COVID-19 übereinstimmen. Wir haben auch proaktiv eine Vollzeit-Krankenschwester eingestellt, die speziell den Status der Personen überwacht, die unseren Betrieb betreten und verlassen. Darüber hinaus haben wir unseren Betrieb auch von allen externen Besuchern, die für den Geschäftsbetrieb nicht kritisch sind, abgeschottet.Um mögliche Störungen unserer Lieferketten zu minimieren, bauen wir zusätzliche kritische Lieferungen über das normale Maß hinaus auf. Während der australischen Buschfeuer im Dezember und Januar erwiesen sich unsere ROM-Lagerbestände als entscheidend für die Aufrechterhaltung der Mahlgeschwindigkeiten. Dementsprechend bauen wir erneut Lagerbestände auf. Unsere ROM-Lagerbestände wachsen nun stetig aus drei Quellen: Baloo, Beta Hunt und unser neuer Tagebau Fairplay North.In Bezug auf den Betrieb bleiben unsere Produktionsprognose für 2020 von 90.000-95.000 Unzen und die AISC1-Prognose von 1.050-1.200 US$/Unze unverändert. Wie in einer früheren Mitteilung hervorgehoben wurde, streben wir bis zum Jahresende einen AISC1-Wert von ~1.000 USD/Unze an (siehe RNC-Pressemitteilung vom 23. Januar 2020).1. nicht-IFRS-Maßnahme: Die Definition dieser Maßnahmen ist im Abschnitt "Non-IFRS-Maßnahmen" der MD&A der RNC vom 5. November 2019 enthalten.RNC freut sich auch bekannt zu geben, dass die Geschäftsleitung am 26. März 2020 um 10:00 Uhr (Ostzeit) eine Telefonkonferenz / Webcast veranstalten wird, um die Ergebnisse des vierten Quartals 2019 zu diskutieren. Die Zugangsinformationen sind unten aufgeführt.- Datum: 26. März 2020- Zeit: 10:00 Uhr (östliche Zeit).- Nordamerikanische Anrufer wählen bitte: 1-888-231-8191- Lokale und internationale Anrufer wählen bitte: 647-427-7450- Webcast-Link (https://event.on24.com/wcc/r/2229149/63F8F15E36E6ED35A33635AC1190BC73 )RNC plant die Veröffentlichung einer Pressemitteilung mit den Ergebnissen des vierten Quartals 2019, bevor die Märkte am Donnerstag, den 26. März 2020 öffnen.Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird über den Webcast-Link oder für einen Zeitraum von einer Woche ab ca. 13.00 Uhr (Ostzeit) am 26. März 2020 unter den folgenden Einwahlnummern zur Wiedergabe verfügbar sein:- Nordamerikanische Anrufer wählen bitte: 1-855-859-2056; Code: 7561119- Lokale und internationale Anrufer wählen bitte: +1416-849-0833; Code: 7561119 RNC konzentriert sich auf die Steigerung der Goldproduktion und die Senkung der Kosten in seiner integrierten Goldmine Beta Hunt und Higginsville Gold Operations ("HGO") in Westaustralien. Bei der Aufbereitungsanlage in Higginsville handelt es sich um eine kostengünstige Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 1,4 Mio. Tonnen pro Jahr, die mit der Kapazität der Untertagemine Beta Hunt und des Tagebaus Higginsville von RNC gespeist wird. Bei Beta Hunt befindet sich eine robuste Goldmineralressource und -reserve in mehreren Goldscheren, wobei die Goldabschnitte entlang einer Streichenlänge von 4 km in mehrere Richtungen offen bleiben. HGO ist ein äußerst aussichtsreiches Landpaket von insgesamt etwa 1.800 Quadratkilometern. Darüber hinaus ist RNC mit 28% an einem Nickel-Joint-Venture beteiligt, das das Nickel-Kobaltprojekt Dumont in der Region Abitibi in Quebec besitzt. Dumont enthält die zweitgrößte Nickelreserve und die neuntgrößte Kobaltreserve der Welt. RNC verfügt über einen starken Vorstand und ein Management-Team, das sich auf die Schaffung von Aktionärswert konzentriert. Die Stammaktien von RNC werden an der TSX unter dem Symbol RNX gehandelt. Die Aktien von RNC werden auch am OTCQX-Markt unter dem Symbol RNKLF gehandelt.Rob Buchanan, Direktor, Investor RelationsT: (416) 363-0649www.rncminerals.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chVorsichtige Erklärung bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen", einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen zur Liquidität und Kapitalausstattung von RNC, zu Produktionsaussichten und zum Potenzial der Mine Beta Hunt, des Goldbetriebs Higginsville und des Nickelprojekts Dumont.Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von RNC wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, gehören unter anderem: zukünftige Preise und die Lieferung von Metallen; die Ergebnisse von Bohrungen; die Unfähigkeit, das Geld zu beschaffen, das für die Ausgaben erforderlich ist, die zur Erhaltung und Förderung der Grundstücke erforderlich sind; Umweltverbindlichkeiten (bekannt und unbekannt); allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten; Ergebnisse von Explorationsprogrammen; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie; politische Instabilität, Terrorismus, Aufstand oder Krieg; oder Verzögerungen bei der Erlangung von Regierungsgenehmigungen, prognostizierte Bar-Betriebskosten, Nichterteilung von Genehmigungen durch die Regulierungsbehörden oder Aktionäre. Für eine detailliertere Diskussion solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen vorausblickenden Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, verweisen wir auf die von RNC bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen, einschließlich des neuesten Jahresberichtsformulars, das auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist.Obwohl RNC versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht, und RNC lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben.Vorsichtserklärung bezüglich des Higginsville-Bergbaus: Eine Produktionsentscheidung im Goldbetrieb Higginsville wurde von früheren Betreibern der Mine getroffen, bevor der Erwerb des Goldbetriebs Higginsville durch RNC abgeschlossen wurde, und RNC beschloss, die Produktion nach dem Erwerb fortzusetzen. Diese Entscheidung von RNC, die Produktion fortzusetzen, und nach Wissen von RNC basierte die frühere Produktionsentscheidung nicht auf einer Machbarkeitsstudie über Mineralreserven, die die wirtschaftliche und technische Machbarkeit nachweisen, und daher kann es eine erhöhte Unsicherheit hinsichtlich des Erreichens eines bestimmten Grades der Gewinnung von Mineralien oder der Kosten einer solchen Gewinnung geben, die erhöhte Risiken in Verbindung mit der Erschließung einer kommerziell abbaubaren Lagerstätte beinhalten. Historisch gesehen haben solche Projekte ein viel höheres Risiko des wirtschaftlichen und technischen Scheiterns. Es gibt keine Garantie, dass die erwarteten Produktionskosten erreicht werden. Ein Nichterreichen der erwarteten Produktionskosten würde den Cashflow und die künftige Rentabilität des Unternehmens erheblich beeinträchtigen. Die Leser werden gewarnt, dass mit solchen Produktionsentscheidungen eine erhöhte Unsicherheit und ein höheres Risiko wirtschaftlichen und technischen Versagens verbunden ist.