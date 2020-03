WGC: Gold könnte Rolle gegen Klimarisiken einnehmen

Gold besitzt vielerlei Rollen in der Welt, so berichtet Investing News . Es ist ein Währungsmetall, ein sicherer Hafen sowie technologisches Material. Nun glaubt der World Gold Council (WGC), dass Gold eine neue Rolle dabei einnehmen wird, Klimarisiken zu mildern. "Ich denke, dass Investoren auf der Welt den Klimawandel betrachten und ihn als systematisches Risiko für Unternehmen ansehen", erklärte Terry Heymann, CFO des WGCs."Nun, Gold wird in verschiedenen Szenarien bereits als Mittel zur Minderung von Risiken verstanden", so Heymann. "Das Klima verleiht dem eine neue Note, doch wenn Sie Gold als eine Assetklasse betrachten, so gibt es nach Produktion dieses Goldes essentiell fast keine anhaltenden Emissionen, die mit ihm assoziiert werden."Er meinte zudem, dass Investoren dem Aufmerksamkeit schenken sollten, was die Zentralbanken tun: Ihre physischen Goldreserven aufstocken. Alleine 2019 erwarben die weltweiten Zentralbank mehr als 374 Tonnen Gold. "Wohin die Zentralbanken unterwegs sind, ist ein gutes Beispiel, das Investoren beachten sollten. Außerdem können wir anhaltendes Interesse von Zentralbanken beobachten", meinte er.© Redaktion GoldSeiten.de