Coronavirus sorgt für Flucht zu Dollar

Der Dollar schoss am Mittwoch in die Höhe und verzeichnete in einigen wichtigen Währungen mehrjährige Hochs, so berichtet die Economic Times . Gleichzeitig waren Unternehmen und Investoren um den Ausbruch des Coronavirus besorgt und flüchteten sich in die angenommene Sicherheit der US-Währung."Ähnlich wie Verbraucher die Regale in den Supermärkten leerräumen, behandeln Investoren und Unternehmen den Dollar auf die gleiche Art und Weise. Sie verschlingen ihn angesichts seines hochliquiden Status praktisch", so Joe Manimbo von Western Union Business Solutions."Es findet eine synchronisierte Flucht zum Dollar statt, die die meisten Unternehmen, Regierungen und Trader unvorbereitet getroffen hat", so meinte auch Neil Wilson von Markets.com. "Dollarfinanzierungsprobleme waren schwerwiegender als vor dieser Krise erwartet."© Redaktion GoldSeiten.de