COVID-19 führt zu Preisabnahmen von Platin & Palladium

Gegenwinde von weltweiten Störungen der Lieferketten und Massenliquidierung haben die Platin- und Palladiumpreise bombardiert und den wohl längsten bisherigen Bullenrun beendet, so berichtet Investing News . Palladium, das zuvor ein Rekordhoch erreicht hatte, fiel über drei Wochen um 48%. Und Platin ging seit seinem Hoch im Januar ebenfalls stetig über die Monate zurück.Während die Nachfrage nach sicheren Häfen Gold zum Vorteil gereichen wird, so stehen Platin und Palladium Gegenwinden aufgrund von Lieferstörungen und Abnahmen der Endproduktnachfrage gegenüber. "Die weltweite Ausbreitung von COVID-19 führte zu hohen wirtschaftlichen Kosten weltweit, was nun China, Europa und die Vereinigten Staaten umfasst", so Dennis Shen von Scope Ratings."Die Schwere des erwarteten Abschwungs in diesem Jahr wird von dem Ausmaß der Virus-Ausbreitung abhängen und wie weit Reaktionen der Gesundheits-, Verwaltungs-, Geld- und Fiskalpolitik effektiv sind."Der Platinpreis soll in Q4 bei voraussichtlich 984 Dollar je Unze liegen. Gold könnte das Metall jedoch möglicherweise mit nach oben ziehen, da sich die beiden tendenziell gemeinsam entwickeln.© Redaktion GoldSeiten.de