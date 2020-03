IHS Markit: Gold könnte auf 1.300 Dollar je Unze fallen

Eine drohende weltweite Rezession und Inflationsdruck werden den Goldpreis weiter nach unten ziehen, wobei das Edelmetall bereits anfällig ist, während weiterhin Volatilität an den Finanzmärkten herrscht, so meint KC Chang von IHS Markit an Kitco News gewandt. Er erwartet, dass der Goldpreis auf 1.300 Dollar je Unze fallen wird, wenn die Weltwirtschaft dem Coronavirus erliegt."Unsere Prognose für den Goldpreis ist deutlich niedriger, wenn wir einen Blick auf die zweite Jahreshälfte werfen, da Investoren weiterhin Bargeld horten", erklärte er. Sollten sich die wirtschaftlichen Aussichten verschlechtern und schlechter ausfallen als Volkswirtschaftler erwarten, dann könnte der Goldpreis zurück auf Niveaus von 2015 fallen, als er einen Boden bei 1.050 Dollar je Unze bildete."Wir werden etwas aufwärtsgerichtete Preisvolatilität in Gold als sicherer Hafen beobachten können, doch viele private und professionelle Investoren werden Schwierigkeiten haben, die Mittel aufzubringen, um Gold zu erwerben", meinte Chang. Der Goldpreis sei in anderen Währungen jedoch noch immer relativ hoch, was bedeutet, dass die Nachfrage kurzfristig begrenzt sein könnte.© Redaktion GoldSeiten.de