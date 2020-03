Märkte zunehmend unvorhersehbar; Investoren fliehen zum Dollar

Der Goldpreis befand sich am Freitagmorgen im Aufstieg, während Investoren ihr Risiko an einem zunehmend unvorhersehbaren Markt reduzierten, so berichtet Investing.com . Während die Pandemie weiterhin eine Rezession auszulösen droht, beschnitten Bemühungen, Aktieninvestoren zu beruhigen, die Reputation des Goldes als sicherer Hafen. Investoren flohen zum US-Dollar, um Verluste an anderen Märkten zu decken."Während Anreizmaßnahmen/Zinssenkungen - einschließlich des Notfallanleihekaufprogramms der EZB - üblicherweise positiv für Gold sind, so denken wir, dass etwaige Unterstützung kurzlebig sein wird", meinte Vivek Dhar von der Commonwealth Bank of Australia. "Es gibt eine klare Präferenz für den US-Dollar anstatt Gold, während sich die weltweiten Marktrisiken intensivieren. Und das sollte den Goldpreis kurzfristig nach unten drücken."Dem Goldpreis sei keine Ruhe gegönnt, so meinte auch Ed Moya von Oanda. "Die letzten 24 Stunden brachten zusätzliche Anreizmaßnahmen von Fed, EZB und BOE mit sich, was Gold ein Sprungbrett zur Verfügung stellen sollte, sobald die Flucht zum Bargeld versiegt und der Dollar seine Krone verliert."© Redaktion GoldSeiten.de