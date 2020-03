Ximen Mining bringt Übernahmetransaktionen im Goldcamp Nelson zum Abschluss

Anzahl Ximen-KonzessionsgPachtkonzessiHektar

ruppe onen



1 Kenville 3 566,78*

2 Mine California 2 168,44

4 Rozan 32 1950,00

5 Stewart 28 5788,56

3 Ron 29 1166,94

4 Clubine 5 232,01

6 49er Creek 107 4276,83

7 Gold Hill 1 42,18

8 GH Arlington 1 42,20

Gesamt 14.233,

94

Anzahl Ximen-KonzessionsgrPachtkonzessiHektar

uppe onen



1 Greenwood (verschie20 16281,3

dene 6

Einheiten)



2 LB Gold 1 84,63

3 Bud and Elk 7 805,64

Gesamt 17.151,

63

Vancouver, 20. März 2020 - Ximen Mining Corp. (TSX.v: XIM) (FRA: 1XMA) (OTCQB: XXMMF) (das Unternehmen oder Ximen) freut sich, im Folgenden über die aktuellen Projektübernahmen sowie die bevorstehenden Aktivitäten in den Bergbaucamps Nelson und Greenwood im Süden der Provinz British Columbia zu berichten.Nun, da wir diesen Teil unseres Akquisitionsplans abgeschlossen haben, werden wir nun bei Kenville die geplanten Maßnahmen setzen, um mit der Förderung beginnen zu können. Schon kommende Woche werden wir vor Ort sein, und unser Team wird bei Kenville mit der Sanierung des Minenportals beginnen. Danach errichten wir das Zugangsportal für den neuen Stollen. Sobald dieser Teil abgeschlossen ist, können wir die Sprengungen einleiten. Jetzt beginnt für Ximen Mining die aufregendste Phase! freut sich Herr Anderson, CEO von Ximen Mining Corp.Seit Anfang Januar dieses Jahres beschäftigt sich Ximen sehr aktiv mit der Übernahme einer Reihe von Konzessionsgruppen im Bergbaucamp Nelson, die sich allesamt unweit von Ximens Mine Kenville befinden. Es wurden von sieben unterschiedlichen Gruppen Konzessionen mit insgesamt 13.667 Hektar erworben. Ximen verfügt in der Region Nelson nunmehr über einen Grundbesitz von rund 14.234 Hektar.- Einschließlich der Crown Granted Mineralkonzessionenhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51297/Final - NR-XIM-Mar 20-2020_DE_prcom.001.jpegSatellitenaufnahme von Ximens Konzessionen in der Region NelsonIm Bergbaucamp Greenwood hat Ximen vor kurzem 6 Mineralkonzessionen mit einer Gesamtfläche von 380,6 Hektar von der Firma Saville Resources Inc. erworben. Zuvor hatte Ximen eine Pachtkonzession aus Privatbesitz übernommen. Ximen verfügt in der Region Greenwood aktuell über einen Grundbesitz von insgesamt rund 17.152 Hektar. Nicht enthalten in dieser Aufstellung ist das Konzessionsgebiet Gold Drop (2.269 Hektar), das Ximen im Jahr 2019 an die GGX Gold Corp. veräußerte (Ximen hat sich für Gold Drop eine NSR-Gebühr und ein Rückkaufsrecht gesichert).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51297/Final - NR-XIM-Mar 20-2020_DE_prcom.002.jpegSatellitenaufnahme von Ximens Konzessionen in der Region GreenwoodXimen plant den Erwerb weiterer Konzessionsgebiete, um seinen Grundbesitz in diesen historischen Bergbaucamps zu konsolidieren.In der Goldmine Kenville wird das Unternehmen in Kürze mit den Sanierungsarbeiten am bestehenden Minenportal beginnen, das als Ausgang und zur Belüftung für das neue Zugangsportal gedacht ist. Sobald diese Arbeiten abgeschlossen wurden, kann in weiterer Folge der neue Stollen in Angriff genommen werden. Hier ist noch die Genehmigung des Ministeriums für das Erschließungsprogramm einzuholen.Im epithermalen Goldprojekt Brett unweit von Vernon (British Columbia) wird im Rahmen der geplanten Arbeiten der unterirdische Stollen entlang der Main Zone um 200 Meter verlängert; außerdem sind Diamantbohrungen in der Main Zone sowie in den parallel dazu verlaufenden Zonen vorgesehen. Ximen wartet nun darauf, dass das Bergbauministerium das Prüfverfahren abschließt und das Programm genehmigt. Zusätzlich sind Explorationsaktivitäten geplant, darunter auch Probenahmen aus dem Gestein an der Oberfläche sowie geophysikalische Untersuchungen.In der Region Greenwood verfügt das Unternehmen bereits über eine Explorationslizenz und kann unmittelbar nach der Schneeschmelze mit den Feldarbeiten in der Konzession Providence beginnen. Im Rahmen der Arbeiten sind auch Probenahmen aus dem Gestein sowie Grabungen und Bohrungen geplant.Angesichts der aktuellen Marktlage ist Ximen aktiv auf der Suche nach potentiellen Projekten und Synergien, um seine Edelmetallkonzessionen im Süden der Provinz British Columbia zu erweitern. Ziel ist hier der weitere Ausbau der Ressourcen in der Region. Mit Unterstützung der Aktionäre, dem Input der Finanzberater des Unternehmens bei der Laurentian Bank und den langfristigen Mitteln aus der Kreditfazilität in Höhe von 8.000.000 Dollar, welche Ximen die Möglichkeit bietet, erforderlichenfalls über Privatplatzierungen auf Kapital zuzugreifen, ist das Unternehmen in der glücklichen Lage, Projektchancen zu nutzen, die sich aus dem aktuellen Marktumfeld ergeben.Dr. Mathew Ball, P.Geo., VP Exploration von Ximen Mining Corp. hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101 die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen freigegeben.Darüber hinaus freut sich das Unternehmen bekannt zu geben, dass die erste Tranche seiner bereits am 5. März 2020 angekündigten Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Die Platzierung bestand aus 1.200.000 Flow-Through-Aktien, die zu einem Preis von 0,50 Dollar pro Aktie begeben wurden. Der daraus generierte Bruttoerlös beträgt 600.000 Dollar. Jede Flow-Through-Aktie besteht aus einer Stammaktie, die als Flow-Through-Aktie gemäß Unterabschnitt 66 (15) des Einkommenssteuergesetzes definiert ist.Mit dem Reinerlös aus der Privatplatzierung wird das Unternehmen die Explorationsaktivitäten in seinen Rohstoffkonzessionen finanzieren. Das Unternehmen hat der Firma Qwest Investment Fund Management Ltd. eine Barprovision in Höhe von 42.000 Dollar bezahlt sowie 84.000 Finder's Warrants übergeben. Die Finder's Warrants sind ab dem Abschlussdatum zwei Jahre lang gültig und haben einen Ausübungspreis von 0,50 Dollar. Alle in Verbindung mit der Flow-Through-Platzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltedauer, die am 10. Juli 2020 endet.Des Weiteren freut sich das Unternehmen bekannt zu geben, dass aus einer von der Firma Alumina Partners (Ontario) Ltd. gewährten Finanzierungsfazilität, die eine flexible Inanspruchnahme innerhalb des Kreditrahmens ermöglicht (Drawdown Equity), ein Teilbetrag (Tranche) in Anspruch genommen wurde. Alumina Partners (Ontario) Ltd. steht in einem Nahverhältnis zu der in New York ansässigen Private-Equity-Firma Alumina Partners LLC. Im Rahmen dieser am 9. März 2020 abgeschlossenen Tranche hat das Unternehmen 150.000 Dollar von Alumina in Anspruch genommen. Alumina hat dafür 454.545 Einheiten von Ximen erhalten, die sich jeweils aus einer Stammaktie zum Preis von 0,33 Dollar pro Aktie und einem Warrant mit einer Laufzeit von 36 Monaten, der um 0,55 Dollar pro Aktie ausgeübt werden kann, zusammensetzen. Die Haltedauer im Rahmen der Platzierung endet am 7. Juli 2020. Mit dem Reinerlös aus der Privatplatzierung werden die weiteren Explorationsaktivitäten in den Rohstoffkonzessionen des Unternehmens in British Columbia finanziert sowie das allgemeine Betriebskapital aufgestockt.Für das Board of Directors:Christopher R. AndersonChristopher R. Anderson, President, CEO & Director604 488-3900Investor Relations: Sophy Cesar604-488-3900ir@XimenMiningCorp.comhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/51297/Final - NR-XIM-Mar 20-2020_DE_prcom.003.jpeg Ximen Mining Corp. besitzt sämtliche Rechte an drei seiner Edelmetallprojekten, die sich im Süden der Provinz British Columbia befinden. Die beiden Goldprojekte von Ximen sind das Goldprojekt Amelia und das epithermale Goldprojekt Brett. Ximen besitzt auch das Silberprojekt Treasure Mountain, das an den ehemaligen Produktionsbetrieb der Silbermine Huldra grenzt. Derzeit ist das Silberprojekt Treasure Mountain Gegenstand einer Optionsvereinbarung. Der Optionspartner tätigt jährlich gestaffelte Zahlungen in Form von Barmittel und Aktien und finanzieren auch die Erschließung dieses Projekts. Ximen Mining Corp. besitzt sämtliche Rechte an drei seiner Edelmetallprojekten, die sich im Süden der Provinz British Columbia befinden. Die beiden Goldprojekte von Ximen sind das Goldprojekt Amelia und das epithermale Goldprojekt Brett. Ximen besitzt auch das Silberprojekt Treasure Mountain, das an den ehemaligen Produktionsbetrieb der Silbermine Huldra grenzt. Derzeit ist das Silberprojekt Treasure Mountain Gegenstand einer Optionsvereinbarung. 