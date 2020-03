Resolute Mining Ltd.: Ganz wichtige Meldung

Heute eine ganz wichtige Meldung von Resolute. Das Unternehmen gab bekannt, dass man die Umschuldungen über ein Bankenkonsortium gestemmt hat: Link Die Banken haben dem Goldproduzenten einen Kreditrahmen über 300 Millionen USD eingeräumt und das zu sehr günstigen Konditionen für die Branche. Resolute Mining zahlt nur den LIBOR +4% auf dieses Kapital, was den Zinsdienst deutlich reduzieren sollte.Der Markt hatte Zweifel daran, dass Resolute diese Umschuldung der bestehenden Kredite auf die Reihe bekommt. Es gab sogar eine Abstufung von EUROZ auf VERKAUFEN, aus Angst davor, dass in diesen Zeiten der Unsicherheit die Refinanzierung nicht funktioniert.Doch Resolute hat es geschafft und davor habe ich Respekt.Nun fehlt eigentlich nur noch der definitive Verkauf der Ravenswood Mine in Australien, dann dürfte die Unsicherheit über die finanzielle Situation weichen.Die Aktie erholte sich heute um gut 8%. Vom Panik-Tief um 0,60 AUD konnte sich Resolute nun auf 0,78 AUD erholen:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.