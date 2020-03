Goldman Sachs: Rückgang von US-BIP um 24% in Q2

Volkswirtschaftler von Goldman Sachs prognostizierten laut CNBC , dass man im zweiten Quartal einen Rückgang des US-amerikanischen Bruttoinlandproduktes von 24% erwarten könne; dies folge auf eine Abnahme von 6% im ersten Quartal. Diese Prognose basiert auf den plötzlichen Stilllegungen und Kündigungen als Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie. Im dritten Quartal erwarte man dann eine Erholung um 12% sowie eine Erholung um 10% in Q4."In den letzten Tagen haben die Kontakteinschränkungen einen Großteil des normalen Lebens in den USA lahmgelegt. Nachrichten deuten plötzliche Zunahmen von Kündigungen und einen Kollaps der Ausgaben an - historisch in Ausmaß und Geschwindigkeit - sowie Stilllegungen vieler Schulen, Geschäfte, Büros, Fabrikanlagen und Baustellen", so die Volkswirtschaftler. "Diese Entwicklungen argumentieren für einen starken Rückgang des BIPs in Q1 und Q2."Auch in den USA wurden viele Schulen, öffentliche Gebäude, Restaurants und Geschäfte im Land geschlossen. Präsident Donald Trump hielt die Amerikaner dazu an, sich von Bars und Restaurants fernzuhalten und eine Vielzahl an Staaten ordnete die Schließung von derartigen Geschäften an; dies führte wiederum zu zahlreichen Kündigungen.© Redaktion GoldSeiten.de