Goldpreis wird eine kleine Ruhepause gegönnt

Der Goldpreis stieg am Montagmorgen in Asien, nachdem der US-Dollar an Stärke verloren hatte, so berichtet Investing.com . Dies verschaffte dem gelben Edelmetall etwas Erholung von den Preisrückgängen der letzten Woche.Das gelbe Edelmetall stellt sich erneut als sicherer Hafen heraus, auch wenn der US-Dollar am letzten Freitag auf Rekordhochs stieg. Der Dollar forderte den Status des Goldes heraus.Ebenso erhielt das Edelmetall etwas Unterstützung von den Turbulenzen an den asiatischen Aktienmärkten. Investoren sind noch immer um die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie besorgt, die sich weiterhin ausbreitet."Das ist definitiv ein Zeichen der Erholung für die Märkte", erklärte Simon Harvey von Monex Europe. "An diesem Markt ist nichts selbstverständlich, man muss die Dinge jeden Tag nehmen, wie sie kommen." Er meinte außerdem, dass Liquiditätsprobleme weiterhin Aufwärtsdruck auf den Dollar ausüben werden.© Redaktion GoldSeiten.de