Prägestätten setzen Produktion aufgrund Coronavirus aus

Aufgrund der derzeitigen COVID-19-Pandemie hat die Royal Canadian Mint beschlossen, temporär die Produktion anzuhalten. Diese Regelung tritt ab dem 20. März 2020 in Kraft und soll voraussichtlich zwei Wochen andauern, so heißt es von der Prägestätte.Dies ist Teil der Bemühungen, die dortige Arbeitsweise zu modifizieren und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Gesundheit und Sicherheit der Angestellten sicherzustellen.Käufe sind weiterhin möglich, doch die erworbenen Produkte werden sicher bei der Mint verwahrt, bis Lieferoperationen wiederaufgenommen werden. In zwei Wochen soll eine modifizierte Produktion aufgenommen werden, um die Risiken für Angestellte zu reduzieren. Numismatische Sammlermünzen würden jedoch länger ausgesetzt werden, da man den Handel priorisiere.Außerdem haben bereits die drei im schweizerischen Kanton Tessin ansässigen Barrenproduzenten Argor, Valcambi und Pamp ihre Produktion einstellen müssen, da aufgrund der Corona-Krise die allermeisten Industriebetriebe behördlich schließen mussten.© Redaktion GoldSeiten.de