Indische Schmuckbranche kommt zum Stillstand

Die indische Schmuckbranche ist zum Stillstand gekommen, nachdem die Regierung einen Großteil des Landes stilllegte, um die Ausbreitung des Coronavirus zu vermeiden und einzudämmen, so berichtet BNN Bloomberg Titan Co., der größte Schmuckhändler des Landes per Marktwert, hat seine Geschäftstätigkeit bis zum 29. März stillgelegt. Ebenso schloss das Unternehmen seine Produktionsanlagen für eine Woche.Die Nachfrage in Indien, dem weltweit zweitgrößten Goldverbraucher, ist bereits angesichts der inländischen Rekordpreise und einer schwächeren Wirtschaft zurückgegangen.Sorgen um den Coronavirus sorgten dafür, dass der inländische Edelstein- und Schmucksektor zum Stillstand kam und viele Schmuckhändler ihre Geschäfte in Einkaufszentren schlossen.© Redaktion GoldSeiten.de