Milliardär baut auf Investition in Goldunternehmen

Der ägyptische Milliardär Naguib Sawiris meinte, dass er seine Goldinvestitionen erhöhen würde, während der sichere Hafen gleichzeitig Schwierigkeiten angesichts der Marktturbulenzen hatte. "Ich glaube, dass es steigen wird, wenn es eine Krise gibt und die Leute ihre Margin-Kosten gedeckt haben", erklärte er laut BNN Bloomberg . "Ich bin noch immer Käufer und erhöhe noch immer meine Position.""Ich kaufe nur Bergbauaktien", meinte er auf die Frage, ob er physisches Gold kaufen würde. "Ich erhöhe meine Investition in mein Unternehmen, weil die Produktionskosten einer Unze Gold deutlich niedriger sind als der Goldpreis an sich."Der Preis des gelben Edelmetalls ist angesichts der Coronavirus-Pandemie gefallen. Hedgefonds und andere große Spekulanten reduzierten ihre Long-Positionen in US-Goldfutures so stark wie noch nie zuvor in den letzten 12 Jahren.© Redaktion GoldSeiten.de