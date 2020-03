Aktuelle Situation zeigt Parallele zu 2008

Die Reputation des Goldes als sicherer Hafen verzeichnete einen ernsthaften Schlag, wobei der Preis fiel, nachdem Investoren angesichts der Marktschlappe auf Liquidität aus waren, wie Yahoo Finance berichtet. Es ist zudem auch ein Szenario, das inmitten der Weltfinanzkrise 2008 auftrat, kurz bevor Gold eine jahrelange Rally begann, die zu einem Rekordpreis 2011 führte.Für viele Analysten und Investoren deuten die Parallelen zu 2008 an, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass sich Gold vom Preisrückgang in diesem Monat stark erholen wird. "Wenn seine Preisrichtung ähnlich wie 2008 erscheint, dann könnten die Vorteile des Edelmetalls wieder sichtbar werden, während der Marktstress weiterhin anhält", so Catherine Doyle von Newton Investment Management.Dennoch könnte Gold weiteres Abwärtspotenzial besitzen, bevor es zu einer Erholung bereit ist; angenommen, dass die Makromärkte dem Spielbuch der Weltfinanzkrise folgen, so Analysten von Citigroup Inc. Sie erwarten, dass das gelbe Edelmetall 2021 über 2.000 Dollar je Unze steigen könnte.© Redaktion GoldSeiten.de