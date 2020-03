Gold und ein Update muss her!

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Noch am vergangenen Freitag schien die Chance eines unmittelbaren Rebounds gen Süden am Widerstand bei 1.510 USD gegeben und falls dort nicht, sollte man das Level von 1.555 USD in den Augenschein nehmen. So zumindest der Tenor der jüngsten Analyse vom 20. März . Im Rahmen der gestern bekanntgegebenen bislang größten Geldschwemmengarantie und FED-Bazooka, schoss der Goldpreis über 1.555 USD während des Abendhandels hinaus.Bleibt jetzt eine unmittelbare Umkehr im Rahmen eines Fakes aus, sollte man sich auf das Level von 1.600 USD einstellen, bevor dann wieder die obere Trendkanallinie des langfristigen Trendkanals interessant wird. Der Monatsschluss am kommenden Dienstag dürfte jedenfalls von erhöhtem Interesse sein. Warten wir es bis dahin ab und stellen Sie sich auf unverändert starke Schwankungen ein!Kritisch wäre zunächst nur das direkte Abtauchen unter das Unterstützungsniveau von 1.510 USD einzuschätzen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.