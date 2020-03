Hathaway: Gold bietet Kaufgelegenheit

Gold hat seine Arbeit während der COVID-19-Krise erledigt und wird das auch weiterhin tun, heißt es von Sprott Asset Management. Außerdem wird das gelbe Edelmetall in den nächsten drei Jahren "überragende" Performance abliefern, berichtet Kitco News "Gold- sowie Edelmetallaktien sind Opfer der Panikverkäufe an den Finanzmärkten", schrieb Portfoliomanager John Hathaway. Der Selloff im März erscheint zunehmend ähnlich dem, was während der Finanzkrise 2008 stattfand, was letztlich zu einer massiven Goldrally führte. Dieses Trendmuster soll sich laut Hathaway wahrscheinlich 2020 wiederholen.Er erwartet zudem, dass Bergbauunternehmen in diesem Jahr starke Ergebnisse liefern werden und möglicherweise auch 2021. Gold biete derzeit eine gute Kaufgelegenheit, da sich kompetitivere Investoren der Branche anschließen werden, wenn das Interesse am Metall zunimmt."Wenn Finanzvermögenswerte Schwierigkeiten haben, dann wird das Interesse an Gold sehr wahrscheinlich zunehmen", schrieb Hathaway.© Redaktion GoldSeiten.de