Gold-Future März bei 1.666 Dollar! Was läuft hier?!

Derzeit spielen sich bizarre Bewegungen an den Edelmetall-Futures- und Kassa-Märkten ab.Der aktuelle März Future wird bei 1.666 Dollar gehandelt, was über 60 Dollar über dem Kassa-Preis liegt!Die zahlreichen Berichte von Massenanstürmen und Produktionsproblemen zeugen von akuter physischer Knappheit von Gold und Silber. Ist hier ein "Default" in den Karten? Edelmetallexperten hatten lange prognostiziert, daß es eines Tages eine Abkoppelung der physischen Märkte von den Futures-Märkten geben würde.Seit Jahren werden Futures benutzt, um an wichtigen Chart-Marken die Edelmetalle zu bremsen, falsche Signale zu setzten und Anleger abzuschrecken.Aber wie lange soll das inmitten eines chaotischen Finanzmarktes noch funktionieren? Billionen Euro, Dollar etc. an Rettungsprogrammen werden gerade beschlossen und der Schwanz kann und wird nicht ewig mit dem Hund wedeln! Das Finanzsystem ist angeschlagen wie nie zuvor.Wenn Sie wissen wollen, was an den Märkten passiert und wie man jetzt am besten agiert, dann abonnieren Sie jetzt den Morgan Report!David Morgan ist DER US Edelmetallexperte und besitzt über 40 Jahre Erfahrung in der Branche.Er gibt Ihnen Hintergrundinformationen und Sie erfahren von ihm, wie Sie Ihr Vermögen klug in große, mittlere und kleine Unternehmen aufteilen und Ihr Risiko im Griff behalten.Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit und abonnieren Sie den Morgan Report des Experten auf Deutsch © Jan KneistMetals & Mining Consult Ltd.