Goldpreis stieg innerhalb 24 Stunden um 11%!

Gold kletterte über die letzten 24 Stunden wieder nach oben; um etwa 11% von den 1.498 US-Dollar je Unze auf bis zu 1.671 US-Dollar je Unze, was effektiv die Zeit der Liquidierung beendet, die das Metall nach unten zog, so berichtet Investing News Neuigkeiten darüber, dass die Federal Reserve unbegrenzte Mengen Geld in die Märkte pumpen wird, um die Wirtschaft zu stützen, trieben die Nachfrage nach dem gelben Edelmetall nach oben und machten Gold zu einer attraktiven Absicherung gegen Inflation.Jeffrey Christian, geschäftsführender Partner der CPM Group, erklärte, dass der kürzliche Goldpreisanstieg rein durch physische Nachfrage angetrieben worden wäre. "In den Jahren 2018 und 2019 verzeichneten wir eine extrem niedrige Nachfrage nach physischen Metallen - Gold–und Silber – von den Investoren auf der Welt", erklärte er. "In den letzten zwei Wochen fand eine enorme Entwicklung hin zu den physischen Metallen statt, während sich die wirtschaftliche Krise aufgrund des Coronavirus entfaltete."Die Kombination aus zunehmender Nachfrage, Angebotsknappheit und massiven Wirtschaftstimuli haben zum rapiden Anstieg des Goldpreises beigetragen, so Christian.© Redaktion GoldSeiten.de