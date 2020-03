EZB: Gold- & Devisenreserven 12. KW 2020

Die Europäische Zentralbank veröffentlichte vor kurzem die aktuellen Daten bezüglich des konsolidierten Ausweises des Eurosystems per 20. März 2020. Diesen Angaben zufolge wuchs die Position Gold und Goldforderungen verglichen mit der vorherigen Woche.Die Bestände des Edelmetalls wurden um 3 Millionen Euro auf aktuell 470,709 Milliarden Euro erhöht. Außerdem wuchs die Nettoposition in ausländischen Währungen um 102,5 Milliarden Euro auf 403,2 Milliarden Euro. Grund dafür waren hauptsächlich Operationen zur Bereitstellung von Liquidität.Weitere Informationen sowie den aktuellen Stand aller Aktiva und Passiva der EZB finden Sie in der Pressemitteilung © Redaktion GoldSeiten.de