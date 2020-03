Metals Focus: Situation ähnelt 2008

Letzten Monat ging der längste Bullenmarkt in der US-Geschichte zu einem abrupten Halt, nachdem die Ausbreitung von COVID-19 Ängste über eine weltweite Rezession auslöste, so schreibt Metals Focus in seinem wöchentlichen Bericht. Der Selloff verschiedener Assets und die Flucht zur US-Dollarliquidität brachten Erinnerungen an die Finanzkrise 2008 zurück.Damals, zwei Monate nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers im September 2008, fielen der S&P 500 um 27%, Gold um 6%, während der Dollarindex um 9% stieg. Der Selloff seit Ende Februar war jedoch heftiger, wobei der S&P 500 und Gold um jeweils 32% und 5% fielen und der Dollarindex um 4% stieg.Obgleich Gold in den letzten Tagen eine scharfe Erholung verzeichnete, blieb der Handel extrem volatil gegenüber der Flucht zur Generierung von Liquidität. Ebenso seien die Reaktionen der politischen Entscheidungsträger allgemein ähnlich denen von 2008. Dies bestätige Metals Focus‘ Meinung, dass eine gesunde Goldrally eintreten wird, sobald sich die Märkte beruhigen.Solange jedoch keine deutlichen Zeichen einer Verlangsamung der Infektionsraten des Coronavirus auftreten, wird die Volatilität hoch bleiben; das könnte Gold weiterhin unter Druck halten.© Redaktion GoldSeiten.de