Portofino Resources Inc. informiert über aktuelle Entwicklungen

Vancouver, 25. März 2020 - Portofino Resources Inc. (POR: TSX-V) (POTA: FWB) (Portofino oder das Unternehmen) teilt mit, dass das Unternehmen angesichts der extremen Volatilität auf den weltweiten Aktienmärkten alles tut, was in seiner Macht steht, um diesen sehr schwierigen Bedingungen zu begegnen. Portofino befolgt die Richtlinien der Regierungs- und Gesundheitsbehörden und hält sich an die Empfehlungen zur räumlichen Distanzierung. Mit diesen Vorkehrungen möchte das Unternehmen die Gesundheitsrisiken für alle Beteiligten so gering wie möglich halten. Trotz eines schwierigen wirtschaftlichen Umfelds steigt das Interesse der Investorengemeinschaft an Gold und Goldaktien und das Management von Portfolio ist der Ansicht, dass es den Ausbau der Projekte des Unternehmens fortsetzen kann.Das Geologenteam von Portofino hat seine zuvor angekündigten Feldarbeiten im Projekt South of Otter abgeschlossen und ist nun mit der Erfassung und Verarbeitung der endgültigen Daten für seine geophysikalischen VLF-/EM-Bodenmessungen und geochemischen Bodenprobennahmen befasst. Darüber hinaus wurde beim Ministry of Nothern Mines and Development ein Antrag auf Erteilung einer Explorationsgenehmigung für die nächste Phase der Explorationsarbeiten gestellt, in deren Mittelpunkt ein Schürf- und Bohrprogramm stehen soll.Das Konzessionsgebiet South of Otter enthält hervorragende Zielgebiete für eine Goldmineralisierung des Red Lake-Typs sowie goldhaltige Basismetall-Prospektionsgebiete. Die historischen Arbeiten im Konzessionsgebiet umfassten Prospektionen, Probenahmen und einige Diamantbohrungen sowie geophysikalische Flugmessungen der Magnetfeldstärke.Der fachliche Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Herrn Alex Pleson, P.Geo., einem Mitglied der Association of Professional Geoscientists of Ontario, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 (Standards of Disclosure for Mineral Projects) geprüft und genehmigt. Portofino Resources Inc. ist ein im kanadischen Vancouver ansässiges Unternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralressourcenprojekten spezialisiert hat. Sein Gold-/ Basismetallprojekt South of Otter befindet sich im historischen Goldbergbaugebiet Red Lake (Ontario) in der Nähe der Entdeckung Dixie im Besitz der Firma Great Bear Resources Ltd. Great Bear hat vor Kurzem über mehrere hochgradige Goldentdeckungen berichtet. Das Unternehmen ist auch an aussichtsreichen Lithiumkonzessionen in Salaren im weltweit bekannten Lithiumdreieck in Argentinien beteiligt.Für das Board:David G. TafelChief Executive OfficerDavid Tafel, CEO, Director604-683-1991Suite 520 - 470 Granville StreetVancouver, BC, KANADA V6C 1V5Telefon: 604-683-1991Fax: 604-683-8544www.portofinoresources.cominfo@portofinoresources.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen zum zukünftigen Betrieb von Portofino Resources Inc. (das Unternehmen). Alle zukunftsgerichteten Aussagen zur zukünftigen Planung und Betriebstätigkeit des Unternehmens - z.B. wie die Unternehmensführung die Erwartungen oder Meinungen des Unternehmens in Bezug auf das Projekt bewertet - unterliegen möglicherweise bestimmten Annahmen, Risiken und Unsicherheiten, die nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Leistungen sowie die Explorations- und Finanzergebnisse erheblich von allfälligen Schätzungen oder Prognosen unterscheiden können.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!