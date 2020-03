Die Reichen der Welt suchen "verzweifelt" nach Gold

Ludwig Karl arbeitet derzeit von zu Hause und ist ein Board-Mitglied von Swiss Gold Safe Ltd., einem Lagerunternehmen in den Alpen, das derzeit zunehmende Mengen von Edelmetallen für reiche Ausländer verwahrt, während sich die Coronavirus-Pandemie verschlimmert, berichtet Yahoo Finance Das Unternehmen hilft seinen Kunden normalerweise dabei, Gold zu erwerben, doch Regierungen haben Geschäfte angesichts der Krise geschlossen, was es für die Leute schwieriger macht, das physische Produkt in die Hände zu bekommen. "Es ist absoluter Wahnsinn, was da vor sich geht", erklärte Karl. "Wenn jemand aktuell Gold kaufen möchte, dann wünsche ich ihm viel Glück beim Suchen. Die meisten Bullionhändler haben geschlossen.""Die komplette Lieferkette wird immer enger und enger", meinte auch Debra Thomson von IBV International Vaults. "Das letzte Mal, als ich diese Art von Chaos am Markt beobachten konnte, war zur Zeit von 9/11."Auch Mark Mobius, bekannter Investor, meint, dass es derzeit Zeit sei, das gelbe Edelmetall zu erwerben. "Die Leute sollten Gold haben und dies könnte eine gute Gelegenheit sein, die Goldbestände zu erhöhen - tatsächlich denke ich das auch", erklärte Mobius.© Redaktion GoldSeiten.de