Coronavirus ist "Staatsfeind Nr. 1" der Welt

Die Offiziellen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnten am Mittwoch davor, dass die Coronavirus-Pandemie "Staatsfeind Nr. 1" sei, so berichtet CNBC . "Es ist ein gefährlicher Virus. Wir haben der Welt erklärt, dass das Zeitfenster enger wird und der Zeitpunkt zum Agieren war tatsächlich vor mehr als einem Monat, vor zwei Monaten", so Director-General der WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus."Wir meinen schon seit mehr als zwei Monate, dass der Virus der Staatsfeind Nr. 1 ist", meinte Tedros. "In einigen Ländern ist die Anzahl der Fälle rasch gestiegen und haben das dortige System überwältigt. Man war nicht vorbereitet und somit war es sehr schwer, diejenigen Patienten zu behandeln, die in die Krankenhäuser kamen, um behandelt zu werden", erklärte er. "Das System vorzubereiten, ist also sehr wichtig für jedes Land."Später erklärte er, dass man das erste Zeitfenster vertan hätte und wir unsere zweite Gelegenheit nicht so einfach verspielen sollten. Die WHO gab erneut an, dass jedes Land das Beste tun sollte, um so viele Menschen wie möglich zu testen und positive Fälle isolieren sollte, um die Ausbreitung der Krankheit einzudämmen.© Redaktion GoldSeiten.de