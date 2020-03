Rand Refinery fährt Goldverarbeitung während Lockdown in Südafrika herunter

Die Rand Refinery wird ihre Schmelzerei schließen und ihr Goldraffinieren während der 21-tägigen Stilllegung in Südafrika, die aufgrund des Coronavirus erfolgt, deutlich zurückstellen, so berichtet Reuters Rand Refinery ist eine der weltweit größten Goldraffinerien und würde ihre Prozesse nun primär auf "überschüssiges Oberflächenmaterial" von südafrikanischen Goldminen sowie dem Rest Afrikas beschränken."Eine vollständige Stilllegung der Raffinerie hätte einen Dominoeffekt auf die Produktion des Kontinents", so CEO der Raffinerie Praveen Baijnath. Er fügte außerdem hinzu, dass der Verkauf raffinierten Goldes in London eine wichtige Unterstützung für die afrikanische Wirtschaft bieten würde."Ohne diesen wichtigen Austausch mit dem Ausland wären die Bemühungen verschiedener Regierungen auf dem Kontinent, die Pandemie zu bekämpfen, wohl ernsthaft gefährdet."© Redaktion GoldSeiten.de