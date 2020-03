Rand Refinery: Goldlieferketten in Südafrika gestört

Die Rand Refinery stoppte ihre Lieferungen nach London aufgrund fehlender kommerzieller Flüge und verstärkte somit die Störungen am physischen Bullionmarkt, so berichtet BNN Bloomberg . Die Raffinerie erklärte, man würde andere Pläne und alternative Maßnahmen in Betracht ziehen, um die Lieferverpflichtungen erfüllen zu können."Die Lieferung von den etablierten Minen auf dem afrikanischen Kontinent zur Raffinerie ist derzeit gestört" so CEO Praveen Baijnath. "Wir arbeiten hart mit unseren weltweiten Logistikdienstleistern, um eintreffende und ausgehende Lieferungen handhaben zu können."Er spezifizierte nicht, wie viel Gold betroffen sein könnte. Dennoch ist dies ein weiteres Beispiel dafür, wie stark die Lieferkette durch den Coronavirus durcheinandergebracht werden kann.Die Rand Refinery hatte zuvor angekündigt, ihre Operationen während eines nationalen Lockdowns herunterzufahren. Baijnath meinte jedoch, dass es wichtig sei, weiterhin etwas Metall zu verarbeiten, da Gold eine wichtige Quelle ausländischen Umsatzes sei.© Redaktion GoldSeiten.de