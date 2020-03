Goldpreis soll von Arbeitslosenzahlen in USA profitieren

Der Goldpreis ging in Asien am Montag leicht zurück, nachdem er seine größte wöchentliche Zunahme seit 2008 verzeichnete, berichtet Investing.com . Die Coronavirus-Pandemie zeigt keine Anzeichen dafür, abzuflauen und laut der Weltgesundheitsorganisation gibt es (Stand: 29. März) etwa 638.146 weltweite COVID-19-Fälle.Trotz dem Preisrückgang glauben einige Analysten, dass es Hoffnungen gibt, dass das gelbe Edelmetall sich als sicherer Hafen erweisen wird. "Rekordverdächtige Arbeitslosenzahlen in den USA sind sehr positiv für Gold und Erwartungen weiterer Stimuli sollen den Preis wieder nach oben befördern", so Gnanasekar Thiagarajan von Commtrendz Risk Management Service.Ebenso behielten Goldmarktteilnehmer ein genaues Auge auf dem physischen Angebot, da die Lockdowns aufgrund des Virus die Lieferketten beeinträchtigt haben. Thiagarajan stimmte zu, dass es auch kurzfristig enges Angebot geben könnte, das den Preis nach oben drückt.© Redaktion GoldSeiten.de