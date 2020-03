Coronakrise: Britischer exPremierminister Brown ruft zur Bildung einer Weltregierung auf

Gordon Brown, ehemaliger Premierminister des Vereinigten Königreiches, rief die weltweiten Staatsoberhäupter dazu auf, eine Art temporäre Weltregierung zu bilden, um die medizinische sowie wirtschaftliche Krise anzugehen, die von der COVID-19-Pandemie ausgelöst wurde, so berichtet der Guardian "Das ist nichts, was nur ein Land handhaben kann", meinte er. "Es muss eine koordinierte, weltweite Reaktion geben." Er schlägt eine Art Taskforce vor, die die Krise von zwei Fronten in Angriff nehmen würde."Wir brauchen eine Art ausführendes Organ", so Brown. "Wenn ich das tun würde, dann würde ich die G20 zu einer allgemeineren Organisation machen, da man den Ländern zuhören muss, die am stärksten betroffen sind. Denjenigen Ländern, die einen Unterschied machen und Länder, in denen möglicherweise die meisten Menschen betroffen sein könnten - wie die in Afrika."Auch in einem Artikel des Spiegels vom 19.3.2020 heißt es, dass derartige Problematiken - wobei die Coronakrise mit dem Klimawandel und der Migrationsthematik auf eine Stufe gestellt wird - beweisen würden, dass es eine solche Weltregierung bräuchte.Derartige Krisen würden eine internationale Abstimmung und Zusammenarbeit voraussetzen, selbst über Kontinente verteilt.© Redaktion GoldSeiten.de