Nachfrage nach Goldmünzen nimmt zu

Der Goldkaufrausch treibt die Nachfrage nach bekannten Münzen wie Krügerrand, Maple Leaf oder American Eagle nach oben, so Finews . Der physische Goldmarkt versiegte praktisch, nachdem vier schweizer Raffinerien aufgrund des Coronavirus schließen mussten. Somit richtet sich die Aufmerksamkeit des Marktes nun auf bekannte Münzen, die mittlerweile nur noch zu hohen Aufpreisen gegenüber Gold- und Silberpreis zu haben sind.Die Nachfrage nach Gold war auch bei der Zürcher Kantonalbank zu spüren, die nicht länger in der Lage war, physisches Gold zu anderen regionalen Kreditgebern in der Schweiz zu liefern. Ein Sprecher der Bank erklärte, dass man versuche, langjährige Klienten der Bank zu versorgen, man jedoch aufgrund der Nachfrage manche Mengen einschränken würde.Die schweizer Bank bietet einen Gold-ETF an, der laut Angaben genügend Gold in Reserve besäße. "Sollte die Produktion von Raffinerien längere Zeit ausgesetzt werden, so wäre die Bank nicht in der Lage, neue Gold-ETFs zu erstellen", hieß es von einem Sprecher der Zürcher Kantonalbank.© Redaktion GoldSeiten.de