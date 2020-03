Goldpreis steigt über Nacht wieder & fungiert weiterhin als sicherer Hafen

Der Goldpreis erreichte über Nacht 1.645,3 Dollar, als Investoren auf die Verlängerung der COVID-19-Maßnahmen der USA reagierten und nach sichere Häfen suchten, so berichtet Investing.com "Gold wirft endlich seinen kürzlichen Mantel als Risikoasset ab und wird wieder mehr zu einem sicheren Hafen, vor allem mit der Verlängerung der nationalen Kontaktverbote bis zum 30. April", erklärte Tai Wong von BMO Capital Markets. "Die Spanne von 1.600 bis 1.610 Dollar bietet solide technische Unterstützung und hat gut gehalten, was ebenfalls vorteilhaft war."BNP Paribas stimmt Wongs Kommentaren zu. "Die rezessionellen Folgen des COVID-19-Ausbruchs auf die Weltwirtschaft deuten an, dass Investoren wahrscheinlich weiterhin Zuflucht in Gold suchen werden", so Analysten des Unternehmens."Wir erwarten, dass die Goldnachfrage stark bleibt, zumindest bis sich die wirtschaftlichen Bedingungen stabilisiert haben und sich die Prognose nach einer Flut noch nie dagewesener Stimuli-Maßnahmen verbessert, die Regierungen und Zentralbanken durchführen."© Redaktion GoldSeiten.de