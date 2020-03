Netto-Goldimporte via Hongkong rückläufig angesichts Coronavirus

Die chinesischen Netto-Goldimporte via Hongkong gingen im Februar um 51,1% zurück, so berichtet Business Recorder . Zuvor hatte der Ausbruch des Coronavirus dafür gesorgt, dass die Aktivität im Land praktisch zum Erliegen kam.Die Nettoimporte via Hongkong nach China, dem weltweit größten Verbraucher des Edelmetalls, gingen auf 4.567 Tonnen von den 9.342 Tonnen im Januar zurück, so die Daten. Die Gesamtgoldimporte via Hongkong fielen um 65% auf 5.092 Tonnen von den 14.532 Tonnen im Januar.Der Rückgang der Importe ist dem Lockdown im Februar zuzuschreiben, der 90% der Aktivitäten zumindest die Hälfte des Monats über das gesamte Land lahmlegte, so Samson Li von Refinitiv GFMS.© Redaktion GoldSeiten.de