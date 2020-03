Russische Zentralbank setzt Goldverkäufe aus

Russlands Zentralbank, der weltweit größte Bullionkäufer, wird die inländischen Goldkäufe mit Beginn nächsten Monats aussetzen, so berichtet The Peninsula . Die Zentralbank gab keine genauere Erklärung hierzu ab und erklärte nur, dass zukünftige Entscheidungen vom Status der Finanzmärkte abhängen würden.Die unaufhaltsamen Goldkäufe seitens Russland stellten in den letzten Jahren ein wichtiges Fundament für den Goldmarkt dar und bildeten einen Boden unter den Preisen, während Investoren sichere Häfen loswurden und riskantere Assets mit höherer Rendite erwarben.Ende letzten Monats stiegen die russischen Goldreserven auf 73,6 Millionen Unzen, so Daten der russischen Zentralbank. Diese haben einen Wert von etwa 119,8 Milliarden Dollar.© Redaktion GoldSeiten.de