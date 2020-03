Pan American Silver Corp. - ist das Schlimmste überstanden?

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Die kanadische Silbermine Pan American Silver verlor während der vergangenen zwei Monate rund 60% an Wert in der Spitze. Wie man anhand des direkt nachfolgenden Langfristcharts allerdings erkennt, erfolgte eine nicht minder ebenso rasante Erholungsbewegung. Somit stellt sich gewiss der eine oder andere Marktteilnehmer derzeit die Frage: "Ob im Rahmen der erfolgten Abgaben das Schlimmste bereits überstanden ist?". Wollen wir daher im Nachgang auf die Charts blicken.Aufgrund der jüngsten Erholungsimpulse erfuhr auch die Aktie einen Zuspruch und konnte vom Tief bei 10,61 USD beinahe um 70% bis zum Reaktionshoch vom 26. März bei 17,95 USD ansteigen. Derzeit läuft eine weitere Konsolidierung daraufhin und die eingangs formulierte Frage bleibt: "War es das schon?".Grundsätzlich sollte uns hier der weitere Kursverlauf eine Antwort liefern. Denn sollte die Aktie erneut unter das Unterstützungslevel bei 14,00 USD fallen, besteht das Risiko einer weiteren Abschwächung in Richtung von 13,00 bzw. 12,00 USD. Wobei hier zugleich erwähnt gehört, dass das März-Tief bei 10,61 USD auch noch nicht das Tief der Tiefs gewesen sein muss. Denn die eigentliche Unterstützung der vergangenen Jahre befindet sich rund um das Level bei 10,25 USD.Daher kann es durchaus temporär zu einem neuen Tief im einstelligen Kursbereich kommen. Dort wird es dann äußerst interessant, denn sollte es dazu kommen, würden sehr wahrscheinlich alle schwachen Hände abgeschüttelt und die Grundlage für einen wirklichen Anstieg geschaffen.Ob es soweit kommt, wissen wir natürlich nicht und dennoch gilt es gerade zu Zeiten wie diesen die buchstäbliche Ruhe zu bewahren. Denn andererseits kann es bei einer Stabilisierung oberhalb von 14,00 USD durchaus auch schon bereits jetzt interessant werden. Denn gelingt dies und folgt zeitnah ein Anstieg über 17,95 USD, wären direkte Anschlusskäufe möglich und jeder, der die bisherigen Tiefs zum Einstieg nutzte wird sich freuen.Nebenbei bemerkt kann man auch sehr gut mit Teileinstiegen an den Märkten agieren. Faktisch wäre oberhalb von 18,00 USD eine weitere Erholung bis zum darüberliegenden Widerstandsbereich von 21,00 bis 21,50 USD zu erwarten. Für mehr fehlt gegenwärtig buchstäblich die Phantasie und doch kann an den Finanzmärkten absolut nichts ausgeschlossen werden!Sollte die Aktie tatsächlich bereits ihr finales Tief bei 10,61 USD gesehen haben, könnte sich bei einer Stabilisierung über 14,00 USD durchaus der nächste Aufwärtsschub eröffnen. Insbesondere über 17,95 USD könnte es dann sogar recht schnell weiter hinauf in Richtung des Widerstandsbereichs von 21,00 bis 21,50 USD gehen.Es gilt auf die bereits einmal unterschrittene Unterstützungsmarke bei 14,00 USD zu achten. Sollte es nämlich erneut dazu kommen, könnte sich recht schnell eine weitere Impulswelle gen Süden bis 13,00 bzw. 12,00 USD entwickeln. Im weiteren Verlauf ist dann ein anschließender Test bzw. sogar eine Unterschreitung des März-Tiefs bei 10,61 USD denkbar.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.