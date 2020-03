Euro Manganese Inc. sichert Investitionsanreize der tschechischen Regierung

Vancouver, 30. März 2020 - Euro Manganese Inc. (TSX-V / ASX: EMN) ("EMN" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass ihr Antrag auf bestimmte Investitionsanreize für das Manganprojekt Chvaletice (das "Projekt"), ursprünglich in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 14. August 2019 berichtet, vom tschechischen Ministerium für Industrie und Handel genehmigt wurde.- Das tschechische Ministerium für Industrie und Handel genehmigte Euro Manganeses Manganprojekt Chvaletice für signifikante Investitionsanreize.- Euro Manganese kann Steuergutschriften in Höhe von 470,3 Mio. CZK (ca. 27 Mio. CAD) erhalten.Diese Investitionsanreize sind in Form von tschechischen Körperschaftsteuergutschriften für förderfähige Projekte, die von der Tochtergesellschaft des Unternehmens, Mangan Chvaletice s.r.o. ("Mangan") erworben werden. Basierend auf den förderfähigen Assets im Wert von ungefähr 2,4 Mrd. CZK (ca. 137 Mio. CAD) würden sich solche Steuergutschriften auf ca. 470,3 Mio. CZK (ca. 27 Mio. CAD) belaufen. Diese Steuergutschriften würden über die normale Steuerabschreibung für solche förderfähigen Assets hinausgehen und auf tschechische Körperschaftssteuern angewendet werden, die Mangan ansonsten für die durch das Projekt erzielten Einnahmen zahlen würde.Marco Romero, Präsident und CEO von EMN, kommentierte: "Wir sind dankbar für und sehr ermutigt durch diese wertvolle Unterstützung, die uns die tschechische Regierung bietet. Trotz der turbulenten Zeiten, die die Welt zurzeit erlebt, ist unser Team entschlossen und macht auf unserem wichtigen Manganprojekt Chvaletice in allen wichtigen Bereichen weiterhin hervorragende Fortschritte. Wir erwarten, Europas hauptsächlicher Produzent von hochreinen Manganprodukten zu werden, gerade wenn diese nachhaltig produzierten Batterierohstoffe von der schnell wachsenden europäischen Elektrofahrzeugindustrie am dringendsten benötigt werden."Euro Manganese Inc. ist ein kanadisches Rohstoffunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Entwicklung des Manganprojekts Chvaletice in der Tschechischen Republik liegt. Das Projekt wird historischen Bergbaurückstände, die die größte Manganlagerstätte in Europa beherbergen, wiederaufbereiten, was zu einer Altlastensanierung an diesem Standort führen wird Die Europäische Union entwickelt sich zu einem wichtigen Zentrum für die Herstellung von Elektrofahrzeugen. EMNs Zielsetzung ist, ein bevorzugter Anbieter nachhaltig produzierter hochreiner Manganprodukte für die Lithium-Ionen-Batterie-Branche sowie für Hersteller von Spezialstahl, Hochtechnologiechemikalien und Aluminiumlegierungen zu werden.Diese Pressemitteilung wurde vom CEO der Euro Manganese Inc. zur Veröffentlichung freigegeben.1500-1040 West Georgia Street,Vancouver, British Columbia, V6E 4H8 CanadaMarco A. Romero, President & CEOTel. +1-604-681 1010 ext. 101Fausto Taddei, Vice President, Corporate Development & Corporate SecretaryTel. +1-604-681 1010 ext. 105info@mn25.cawww.mn25.caIm deutschsprachigen Raum:AXINO Media GmbHFleischmannstraße 15, 73728 Esslingen am NeckarTel. +49-711-82 09 72 11Fax +49-711-82 09 72 15office@axino.dewww.axino.deDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.