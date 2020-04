Starker Dollar setzt Gold wieder unter Druck

Berichte darüber, dass Russland, der weltweit größte Bullionkäufer, sich dazu entschieden haben, die Goldkäufe auszusetzen, fungierten als Gegenwind für das gelbe Edelmetall, so berichtet Investing.com Der Goldpreis befand sich in letzter Zeit unter Druck, selbst als sich der Virus-Ausbruch verschlimmerte und Investoren ihre Bestände des Edelmetalls verkauften, um an Bargeld zu kommen, um ihre Verluste zu decken."Gold hat sich mehr wie ein Risikoasset als ein sicherer Hafen verhalten", so Barani Krishnan von Investing.com. "Ein Gefühl der Vorsicht liegt noch immer in der Luft, das den Appetit von Investoren nach Dollar ankurbelt", erklärte Lukman Otunuga von FXTM und meinte, dass ein starker Dollar Gold unter Druck setzen würde."Die weltweite Stimmung bleibt unsicher, trotz der Tatsache, dass Zentralbanken und Regierungen zusammenstehen, um COVID-19 zu bekämpfen. Dabei sollten Ängste um eine weltweite Rezession die Investoren in Richtung Gold schicken, vor allem wenn sich Risse in der weltweit größten Volkswirtschaft auftun", fügte er hinzu.© Redaktion GoldSeiten.de