TDS: Gold sollte mittelfristig an Fahrt aufnehmen

Ein stärkerer US-Dollar zum Ende des ersten Quartals hin übt derzeit Druck auf Gold aus, so berichtet Kitco News . Doch das Metall sollte aufgrund der kürzlichen Regierungsmaßnahmen, um die Wirtschaft und die Märkte vor COVID-19 zu schützen, mittelfristig an Fahrt aufnehmen, so meint TD Securities.Eine Erholung des Goldpreises von den Tiefs zu Beginn des Monats wurde durch Inflationserwartungen unterstützt, die auf Regierungsstimuli und quantitative Lockerung der Zentralbanken folgten. "Mittelfristig scheint der Goldpreis den Realzinsen vorangegangen zu sein, doch wenn sich der Staub der COVID-19-Auswirkungen gelegt hat, dann erwarten wir, dass sich Gold in der nächsten Phase dieser Geschichte klug entwickeln wird", hieß es von Analysten des Unternehmens."Das außerordentliche QE-Paket, in Kombination mit den großen Anreizpaketen der Regierung, riecht nach moderner Geldtheorie. Das sollte die Realzinsen letztlich nach unten befördern, vor allem da die weltweiten Zentralbanken gewillt sein werden, die Inflation als Teil ihres symmetrischen Zielrahmens heiß laufen zu lassen. Das sollte dabei helfen, eine mehrjährige Goldrally zu zementieren."© Redaktion GoldSeiten.de