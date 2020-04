USGS - Goldproduktion der US-Minen geht im Dez. 2019 erneut zurück

Vor kurzem veröffentlichte USGS , US Geological Survey, die neusten Zahlen zur Goldproduktion der Bergbaubranche in den USA per Ende Dezember 2019. Diesen Daten zufolge ergab sich im Vergleich zur vorherigen Monat erneut ein Minus.Im Dezember des letzten Jahres produzierten die US-Goldminen insgesamt 12.700 Kilogramm des gelben Edelmetalls. Dies stellt eine Abnahme um 4.400 Kilogramm Gold dar; im November belief sich die Fördermenge auf 17.100 Kilogramm.Verglichen mit Dezember 2018 verzeichnete man einen Rückgang um 7.800 Kilogramm des gelben Edelmetalls; damals produzierte man 20.500 Kilogramm Gold. Am Tag wurden im Dezember durchschnittlich 540 Kilogramm produziert.Im Gesamtjahr 2019 belief sich die Produktionsmenge auf 201.000 Kilogramm Gold, was eine Abnahme um 11% verglichen mit der Produktion 2018 darstellt.Der durchschnittliche, von Engelhard Industries realisierte Preis belief sich im Dezember auf 1.481,23 Dollar je Unze, 8,72 Dollar je Unze mehr als im November.© Redaktion GoldSeiten.de