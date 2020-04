Absatzzahlen d. Perth Mint März 2020: Gold- und Silberverkäufe stiegen

Die Perth Mint gab kürzlich die aktuellen Absatzzahlen für den März 2020 auf ihrem Blog bekannt. Aus diesen Daten geht hervor, dass sich im Vergleich zum vorherigen Monat deutliche Zunahmen ergeben haben.Im März verkaufte man 93.775 Unzen Gold in Form von Münzen und Barren; dies stellt eine Zunahme von 94,16% im Vergleich zu den 48.299 Unzen Gold dar, die im Februar verkauft wurden.Bei den Silberkäufen ergab sich ebenfalls ein Plus; im März verkaufte man 1.736.409 Unzen Silber in Form von Münzen und Barren, ein Anstieg um 186,71% verglichen mit den 605.634 Unzen Silber, die im Vormonat verkauft wurden.© Redaktion GoldSeiten.de