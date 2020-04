USGS: US-Silberfördermenge im Dezember 2019

Vor kurzem veröffentlichte das US Geological Survey ( USGS ), das geologische Institut der USA, die neusten Daten zur Silberfördermenge der US-amerikanischen Bergbauindustrie per Ende Dezember 2019. Diesen Daten zufolge ging die Silberproduktion im Vergleich zum vorherigen Monat zurück.Im Dezember 2019 produzierte man insgesamt 2.490 Kilogramm Silber, 14% weniger als die 2.890 Kilogramm, die man im November produzierte sowie 13% weniger als die 2.850 Kilogramm im Dezember 2018. Im Gesamtjahr produzierten die Minen 971.000 Kilogramm des grauen Edelmetalls.Die durchschnittliche Fördermenge am Tag belief sich 2019 auf 2.660 Kilogramm, 4% mehr als 2018.Der durchschnittliche, von Engelhard Industries realisierte Silberpreis betrug 17,17 Dollar je Unze, praktisch unverändert zu November.© Redaktion GoldSeiten.de