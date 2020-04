Auslieferungen an der COMEX springen nach oben

Wie in der vergangenen Woche berichtet, kommt es zu Engpässen im physischen Goldmarkt. Durch die unterbrochenen Logistikketten, Minenschließungen und Schließungen der Raffinerien haben wir ein starkes Auseinanderdriften von Spot-Preis und Future-Preis gesehen.Interessant ist, dass die physischen Auslieferungen an der Terminbörse COMEX jüngst deutlich nach oben gesprungen sind. Normalerweise ist die COMEX eine reine Papiergold-Börse, an der zwar pro Tag 30 bis 50 Millionen Unzen Papier-Gold gehandelt werden, davon aber nur 1-2% wirklich zur Auslieferung beantragt werden. Doch Ende März haben wir deutliche Sprünge bei den Auslieferungen gesehen und bis zu 4% der Papier-Gold-Kontrakte wurden physisch ausgeübt:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.