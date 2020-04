Gold: Mit Anlauf ans Jahreshoch?

Mit dem Erreichen des übergeordneten Widerstands bei 1.695 USD endete die steile Rallyphase beim Goldpreis Anfang März schlagartig und wurde von einer starken Verkaufswelle abgelöst. Erst an der kurzfristig entscheidenden Unterstützung bei 1.452 USD wurde der Einbruch gestoppt. Die anschließende Erholung neutralisierte mit einem Anstieg über 1.600 USD bereits weite Teile des Abverkaufs. Damit hat sich die Käuferseite mit dem Anstieg seit Mitte März in eine gute Position für einen Angriff auf das Jahreshoch bei 1.703 USD gebracht. Aktuell wird dieser Anstieg korrigiert.Die bei 1.645 USD begonnene Korrektur könnte Gold in den nächsten Tagen in einer volatilen Abwärtsbewegung bis an die 1.554 USD-Marke drücken. Dort dürfte der nächste Anstieg einsetzen, der bei einem Ausbruch über 1.615 USD direkt an das Zwischenhoch bei 1.645 USD führen sollte. Darüber wäre der Weg bis 1.695 und 1.703 USD frei. Sogar ein temporärer Anstieg bis 1.760 USD wäre dann möglich. Ob sich der Goldpreis nachhaltig über der der 1.700 USD-Marke etablieren kann, ist aktuell noch fraglich. Ein großer übergeordneter Ausbruch über die Marke wäre erst mit Kursen über 1.760 USD bestätigt.Setzt der Wert jedoch unter 1.554 USD zurück, sollte man sich auf eine Korrekturausweitung bis 1.516 USD einstellen. Dort könnten die Bullen einen weiteren Angriff auf die Hürde bei 1.645 USD starten. Abgaben unter 1.516 USD würden den Anstieg der letzten Tage dagegen beenden und zu einem Rücksetzer bis 1.452 USD führen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG