Derzeitiges Umfeld bleibt vorteilhaft für Goldinvestitionen

Das gelbe Edelmetall gewinnt inmitten der Turbulenzen der COVID-19-Pandemie langsam seine Reputation als sicherer Hafen zurück, so heißt es auf Investing.com . Die Weltgesundheitsorganisation erklärte kürzlich, dass die Krankheitsfälle am 1. April 800.000 überschritten hätten, während Präsident Trump die Amerikaner vor "zwei schmerzhaften Wochen" warnte."Der noch nie dagewesene makroökonomische Hintergrund hat mehr Investoren zum Gold gezogen", so Soni Kumari, Rohstoffstrategin bei ANZ. "Zentralbanken auf der Welt lockern ihre Bilanzen und bereiten sich auf weitere Lockerungen vor, um die Auswirkungen des Virus-Ausbruchs zu mindern.""Deshalb erwarten wir, dass die Zinsen eine Zeit lang im tiefen negativen Territorium verbleiben werden… Ein derartiger Hintergrund bleibt vorteilhaft für Goldinvestitionen", fügte sie hinzu.© Redaktion GoldSeiten.de