HSBC: Gold verlor etwas von seinem Glanz

Gold war der erste sichere Hafen, der aufgrund der aktuellen Zeit extremen Marktstresses unter Druck geriet, so berichtet FXStreet . Analysten bei HSBC stellen sich die Frage, warum das gelbe Edelmetall der erste sichere Hafen war, der in Bedrängnis geriet."Wir denken, dass es wahrscheinlich auf die Schwere der Aktienmarktabnahmen zurückzuführen ist sowie auf das Bedürfnis der Investoren, ihre Positionen zu liquidieren und Margin Calls auf riskante Vermögenswerte zu decken", so die Analysten."Die Goldentwicklung erinnert an dessen Verhalten während der Weltfinanzkrise, als die Märkte ebenfalls derart unter Stress standen. Angesichts der Schwere dieser Marktturbulenzen und des scharfen Rückgangs der Aktienkurse - was wir seit Jahrzehnten so nicht mehr erlebt haben - scheint es, als hätte Gold temporär etwas von seinem Glanz verloren."© Redaktion GoldSeiten.de