Chinesische Goldnachfrage wird sich nur langsam erholen

Die Coronavirus-Pandemie hat den chinesischen Goldmarkt eingefroren und damit die Nachfrage zu einer Zeit torpediert, in der Investoren an anderen Orten in der Welt nach der Sicherheit des gelben Edelmetalls streben, so berichtet BNN Bloomberg China ist der größte Käufer von Goldbarren, -münzen und -schmuck, doch die nationale Stilllegung, um das Virus einzudämmen, sorgte für leere Einkaufszentren. "Die inländische Nachfrage wird sich sehr langsam erholen", erklärte Zhang Yongtao, CEO der China Gold Association. "Selbst nachdem Anlagen ihre Arbeit wiederaufnehmen, ist ein großes Problem die Tatsache, dass es keine Aufträge gibt."Die Einzelhandelsverkäufe von Gold, Silber und Schmuck brachen in den ersten zwei Monaten des Jahres um 41% ein. Zhang schätzt, dass die Menge verkauften Goldschmucks im ersten Quartal um mindestens die Hälfte rückläufig sein wird, was für das Gesamtjahr einen deutlichen Rückgang bedeuten wird."Verbraucher werden nicht zum Goldschmuck zurückkehren, bevor die Pandemie endet, und chinesische Investoren sind nicht gewillt, Gold derzeit mit ihren Einlagen zu erwerben", fügte er an.© Redaktion GoldSeiten.de